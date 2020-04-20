Загруженность метро и наземного транспорта в Москве упала более чем на 80%

Дороги в столице стали свободнее на 87%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток общественного транспорта в Москве, а также загруженность дорог в понедельник вновь продолжили снижение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"В понедельник утром дороги в Москве были загружены на 87% меньше, чем 4 недели назад до объявления всеобщей самоизоляции", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, на метро к 10:00 20 апреля совершено на 20 тыс. поездок меньше, чем неделей ранее (на 84% ниже прошлогоднего показателя), на наземном общественном транспорте - на 30 тыс. поездок меньше (на 83% ниже аналогичного дня годом ранее).

Количество поездок на пригородных электричках в сравнении с прошлым понедельником, 13 апреля, не изменилось и оказалось на 68% ниже прошлогоднего показателя.

При этом жители столицы в этот понедельник утром совершили на 3 тыс. меньше поездок на такси, чем неделей ранее, добавил собеседник агентства.