Коронавирусом заразились девять курсантов Военного университета Минобороны

Курсанты на одной из улиц Москвы. Архивное фото. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве девять курсантов Военного университета Минобороны заразились коронавирусом, их положили в ведомственное медицинское учреждение и изолировали, сообщила пресс-служба ведомства. Состояние заболевших там назвали нормальным, симптомов COVID-19 у них нет.

Те, кто с ними контактировал находятся под наблюдением врачей.

В министерстве назвали недостоверными сообщения о большом количестве заболевших в вузе.

В вузе провели больше 500 тестирований после того, как один из офицеров оказался заражен коронавирусом. У большинства тесты дали отрицательный результат. Офицер выздоровел.

В университете ежедневно проводят медосмотры и отменили все культурно-массовые и спортивные мероприятия, сообщили в ведомстве. Обучение переведено на дистанционный формат. В учреждении усилен пропускной режим и гражданских в вуз больше не пускают.

На прошлой неделе стало известно, что у находящихся в Москве курсантов Нахимовского морского училища также выявили коронавирус. Заразился 31 воспитанник из группы в 155 человек. В Минобороны подчеркнули, что курсанты не участвовали в репетициях парада Победы в Алабине.