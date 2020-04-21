Коронавирусом заразились девять курсантов Военного университета Минобороны
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве девять курсантов Военного университета Минобороны заразились коронавирусом, их положили в ведомственное медицинское учреждение и изолировали, сообщила пресс-служба ведомства. Состояние заболевших там назвали нормальным, симптомов COVID-19 у них нет.
Те, кто с ними контактировал находятся под наблюдением врачей.
В министерстве назвали недостоверными сообщения о большом количестве заболевших в вузе.
В вузе провели больше 500 тестирований после того, как один из офицеров оказался заражен коронавирусом. У большинства тесты дали отрицательный результат. Офицер выздоровел.
В университете ежедневно проводят медосмотры и отменили все культурно-массовые и спортивные мероприятия, сообщили в ведомстве. Обучение переведено на дистанционный формат. В учреждении усилен пропускной режим и гражданских в вуз больше не пускают.
На прошлой неделе стало известно, что у находящихся в Москве курсантов Нахимовского морского училища также выявили коронавирус. Заразился 31 воспитанник из группы в 155 человек. В Минобороны подчеркнули, что курсанты не участвовали в репетициях парада Победы в Алабине.