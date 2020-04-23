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Более 400 лабораторий в России начали делать тесты на коронавирус

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщает, что общее количество лабораторий в России, где проводятся тесты на коронавирусную инфекцию, достигло 438, из них 38 - это частные учреждения.

Пандемия коронавируса

"На сегодняшний день помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 294 лабораториях при государственных медицинских организациях и 38 лабораториях частной формы собственности", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном сайте ведомства в четверг.

Охват населения тестированием на COVID-19 в Роспотребнадзоре оценивают как "значительный". В ведомстве добавили, что сейчас любая лаборатория, включая частные негосударственные, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию.

"Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование - обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса", - напоминают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23 апреля года проведено более 2,4 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

9 апреля стало известно, что помимо лабораторий Роспотребнадзора, тесты на коронавирус проводятся в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем в 22 частных лабораториях. Таким образом, число лабораторий, допущенных к тестам на COVID-19 (кроме сети Роспотребнадзора), увеличилось за две недели в полтора раза: с 222 до 332.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
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