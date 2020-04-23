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Собянин посоветовал москвичам отложить обращение за плановой медпомощью

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Экстренную медпомощь в Москве продолжат оказывать, а плановую лучше отложить, учитывая риск внутрибольничных инфекций, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "России 24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что вся неотложная помощь, все необходимые операции будут проводиться, несмотря ни на что.

А вот получение плановой помощи, которая может подождать месяц-два-три, лучше отложить из-за большого риска внутрибольничной инфекции.

"Но то, что необходимо сегодня сделать, делается и будет делаться. Для этого у нас оставлено 10 крупнейших высокотехнологичных клиник, которые в постоянном режиме оказывают помощь, и так и будет дальше", - подчеркнул мэр.

Он рассказал, что в ближайшие две недели в столице будет увеличен коечный фонд в два раза, и напомнил, что в Москве строятся быстровозводимые корпуса для долечивания больных COVID-19.

"Сегодня работает в оперативном режиме около 15 тыс. коек коронавирусных. И мы по плану вводим ежедневно 1-2 больницы с таким расчётом, чтобы довести до максимума 27-30 тыс. коек. Помимо этого, мы строим легковозводимые корпуса рядом с действующими больницами", - сообщил мэр/

Москва Сергей Собянин коронавирус

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