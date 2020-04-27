Московские врачи вылечили от COVID-19 свыше 3,5 тыс. человек

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Столичные врачи вылечили от коронавируса уже 3 524 человека, за сутки выздоровели более 300 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек", - сказала Ракова журналистам в понедельник.

По ее словам, в каждом случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. "Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит", - отметила вице-мэр.

Накануне, 26 апреля, сообщалось, что в столице за сутки скончался еще 31 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус. Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 400 человек.