Новый корпус построят в НИИ скорой помощи Склифосовского к 2023 году

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Новый корпус для оказания экстренной помощи с вертолетной площадкой построят на территории НИИ имени Склифосовского, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить уже в этом году. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году", - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что новый скоропомощной комплекс возведут по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 3. На крыше здания разместится вертолетная площадка с комнатой ожидания экипажа.

В пятиэтажном здании разместятся отделения диагностики и смотровые палаты, реанимация, операционные, процедурные, лаборатории. Общая площадь корпуса составит 14,6 тыс. кв.м.

В комплексе установят современное диагностическое оборудование, в том числе два магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф, рентген и ангиограф.

Бочкарев подчеркнул, что с помощью нового корпуса возможность по приему экстренных больных в больнице увеличится более чем в два раза, общее число пациентов вырастет на 40%.

В октябре 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения НИИ скорой помощи им. Склифосовского объявил о строительстве нового лечебно-диагностического корпуса, который удвоит возможности по оказанию экстренной медицинской помощи.