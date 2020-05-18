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Собянин пообещал построить в Москве 47 крупных медцентров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие годы построят 47 крупных медцентров общей площадью около 1 млн квадратных метров, пообещал мэр города Сергей Собянин. По его словам, эта программа будет приоритетной для города.

Об этом градоначальник рассказал, осматривая новую детскую поликлинику в Марфине. Раньше учреждение размещалось в жилом доме, теперь для него построили пятиэтажное отдельное здание в 500 метрах от старого адреса. Собянин рекомендовал учреждению оформить лицензию в ускоренном порядке и начать переезд уже через месяц.

Поликлиника сможет принимать по 320 посещений в смену, тогда как сейчас она рассчитана на 184 посещения. В ней будут работать 98 человек: 34 врача, 24 медсестры и 40 других сотрудников. В ней такаже будет работать дневной стационар на десять коек и молочная кухня.

Сергей Собянин Москва Марфино

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