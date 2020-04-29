Московские коворкинги отметили спад спроса на 95%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве спрос на услуги коворкингов упал на 95% в связи с карантинными ограничениями, "текущие клиенты заняли выжидательную позицию", говорится в исследовании Национальной Ассоциации офисных операторов и коворкингов. Таковы результаты опроса компаний.

Падение спроса констатировали 95,7% респондентов. Первыми покинули коворкинги физлица, фрилансеры и ИП. По данной категории клиентов расторгнуты практически все контракты. Расторжение арендных контрактов с юридическими лицами по разным площадкам составляет от 20 до 80%.

"Лишь 4,3% опрошенных, напротив, уверяют, что количество запросов увеличилось, но в большинстве случаев, заявки ориентированы на посткризисный период", - рассказала президент ассоциации Татьяна Шараева.

"Четверть клиентов, арендующих офисы, отказались от договоров, а часть из оставшихся запрашивает отсрочки или скидки. Если брать дополнительные сервисы вроде аренды переговорных и конференц-залов, то их востребованность упала на 100%, что привело к необходимости переформатировать эти услуги с учетом мер по социальному дистанцированию", - подтвердила управляющий партнер CEO Rooms Алина Каланда.

Крупные сетевые игроки, работающие с якорными корпоративными клиентами и длинными контрактами от 11 месяцев, пока чувствуют себя более защищенными, так как продолжают получать доход. Тем не менее, сервисным офисам приходится пересматривать коммерческие условия, предоставлять скидки и отсрочки.

Гораздо менее устойчивы коворкинги, работающие с маленькими клиентами и более гибкими условиями.

Около 60% пространств находятся в режиме полной консервации и, соответственно, имеют нулевую загрузку. По открытым площадкам падение трафика составляет 80-90%.

Участники индустрии надеются, что поддержка рынка гибких офисов войдет в четвертый или хотя бы в пятый пакет антикризисных мер поддержки экономики, говорится в исследовании.

При этом 60,9% респондентов полагают, что в будущем спрос на коворкинги вернется к докризисному уровню. 30,4% уверены, что спрос резко вырастет и только 8,7% ожидают снижения.

Напомним, что доля коворкингов в общем офисном фонде Москвы cоставляет около 1% или 170 тыс. кв.м. Для сравнения, крупнейшие в мире рынки рабочих пространств - Нью-Йорк и Лондон - насчитывают более 1 млн кв.м коворкингов каждый. При этом соотношение площадей гибких офисов к классическим в Лондоне составляет около 5%, в Нью-Йорке - 1,7%.