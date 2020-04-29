Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

Московские коворкинги отметили спад спроса на 95%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве спрос на услуги коворкингов упал на 95% в связи с карантинными ограничениями, "текущие клиенты заняли выжидательную позицию", говорится в исследовании Национальной Ассоциации офисных операторов и коворкингов. Таковы результаты опроса компаний.

Экономический кризис

Падение спроса констатировали 95,7% респондентов. Первыми покинули коворкинги физлица, фрилансеры и ИП. По данной категории клиентов расторгнуты практически все контракты. Расторжение арендных контрактов с юридическими лицами по разным площадкам составляет от 20 до 80%.

"Лишь 4,3% опрошенных, напротив, уверяют, что количество запросов увеличилось, но в большинстве случаев, заявки ориентированы на посткризисный период", - рассказала президент ассоциации Татьяна Шараева.

"Четверть клиентов, арендующих офисы, отказались от договоров, а часть из оставшихся запрашивает отсрочки или скидки. Если брать дополнительные сервисы вроде аренды переговорных и конференц-залов, то их востребованность упала на 100%, что привело к необходимости переформатировать эти услуги с учетом мер по социальному дистанцированию", - подтвердила управляющий партнер CEO Rooms Алина Каланда.

Крупные сетевые игроки, работающие с якорными корпоративными клиентами и длинными контрактами от 11 месяцев, пока чувствуют себя более защищенными, так как продолжают получать доход. Тем не менее, сервисным офисам приходится пересматривать коммерческие условия, предоставлять скидки и отсрочки.

Гораздо менее устойчивы коворкинги, работающие с маленькими клиентами и более гибкими условиями.

Около 60% пространств находятся в режиме полной консервации и, соответственно, имеют нулевую загрузку. По открытым площадкам падение трафика составляет 80-90%.

Участники индустрии надеются, что поддержка рынка гибких офисов войдет в четвертый или хотя бы в пятый пакет антикризисных мер поддержки экономики, говорится в исследовании.

При этом 60,9% респондентов полагают, что в будущем спрос на коворкинги вернется к докризисному уровню. 30,4% уверены, что спрос резко вырастет и только 8,7% ожидают снижения.

Напомним, что доля коворкингов в общем офисном фонде Москвы cоставляет около 1% или 170 тыс. кв.м. Для сравнения, крупнейшие в мире рынки рабочих пространств - Нью-Йорк и Лондон - насчитывают более 1 млн кв.м коворкингов каждый. При этом соотношение площадей гибких офисов к классическим в Лондоне составляет около 5%, в Нью-Йорке - 1,7%.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 27 января – 29 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Москва Национальная ассоциация офисных операторов и коворкингов Татьяна Шараева Коронавирус

Новости по теме

Новости

Пропускной режим для поездок по Москве продлили до 11 мая

Почти 8 тыс. пациентов в неинфекционных стационарах Москвы проверили на COVID-19

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве опустилась до 6-дневного минимума

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

В Москве запретили отключать услуги ЖКХ должникам до конца года

Почти 500 пациентов с COVID-19 вылечились в Москве за сутки

Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');