Минэкономразвития подготовило поправки о запрете штрафовать за отказ от аренды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития подготовило законопроект о неприменении штрафов к арендаторам, если они расторгнут договор аренды вопреки его условиям, сообщил глав ведомства Максим Решетников.

Он напомнил, что подготовить такие поправки министерству поручило правительство ради дополнительной поддержки арендаторов.

По словам министра, "очень много арендаторов" жалуются, что у них "такие жесткие условия по расторжению" договоров, что по сути разрыв договора означает для них банкротство.

"Учитывая все обстоятельства, мы считаем правильным эти пункты признать недействующими, чтобы к бизнесу, к арендаторам штрафных санкций драконовских не применялось", - объяснил Решетников.

По его словам Минэкономразвития уже попросило Росимущество жестко реагировать на факты уклонения госучреждений от предоставления малому и среднему бизнесу временной отсрочки арендных платежей. Он призвал предпринимателей активней жаловаться на такие случаи.

Он напомнил, что в первом пакете антикризисных мер власти предусмотрели ряд изменений, связанных с арендой имущества, как частного, так и государственного.

"Эта работа идет, но вряд ли может быть признана удовлетворительной. У нас в Росимущество пока только 400 обращений пришло от малого и среднего бизнеса, заключено 200 дополнительных соглашений на отсрочку платежей, это не так много", - сказал министр.

"Более того, общественные организации и я сам получаем обращения от бизнеса, что далеко не по всему федеральному имуществу ведомства идут навстречу, зачастую имущество у нас находится в различного рода ФГУП", - сказал Решетников.

Правительство в марте своим распоряжением установило возможность временной отсрочки арендных платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году. Росимуществу было поручено в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта МСБ обеспечить заключение допсоглашения об отсрочке арендной платы на 2020 год и "ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году или на иных условиях, предложенных арендатором".

Это должно быть сделано по согласованию сторон, уточнялось в распоряжении. Также Росимуществу поручено представить в правительство и Минэкономразвития информации о выполнении настоящего распоряжения в течение 10 рабочих дней после получения федеральными органами исполнительной власти ежеквартального отчета о реализации данного документа.