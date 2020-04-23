В Москве депутат попросил отложить отключение горячей воды на фоне коронавируса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы Александр Козлов ("Единая Россия") просит Минстрой России рассмотреть вопрос о корректировке графиков отключения горячей воды в многоквартирных домах на период повышенной готовности.

"Традиционно в начале мая, после отключения отопления, в субъектах РФ стартуют плановые работы по ремонту теплосетей. Считаем, что в нынешнем году в связи со сложившейся ситуацией их необходимо передвинуть до снятия режима повышенной готовности", - цитируют Козлова в пресс-службе партии в четверг.

Депутат в связи с этим просит Минстрой России дать рекомендации региональным коммунальным министерствам, департаментам "с просьбой не отключать горячее водоснабжение в это время".

Козлов подчеркнул, что пока люди массово остаются дома, у них обязательно должна быть горячая вода.

"Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены еще и такой важной коммунальной услуги, это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан", - считает депутат.