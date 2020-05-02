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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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"Индекс самоизоляции" в Москве утром в субботу составил 3,9

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы находится дома в субботу утром, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,9.

Пандемия коронавируса

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был также равен 3,9. При этом в прошлую субботу неделю назад, 25 апреля, в 9:00 показатель тоже достиг отметки 3,9.

В некоторых городах Подмосковья отмечается высокий показатель домоседов: 4,2 - в Лыткарино и Железнодорожном, 4,1 - в Красногорске, Лобне, Королёве, Фрязино.

Многолюдно к этому часу в Котельниках (3,4), Ногинске (3,5), Пушкино (3,5), Домодедово (3,5), Ступино (3,5), Наро-Фоминске (3,5) и Солнечногорске (3,5).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно.

Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Коронавирус

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