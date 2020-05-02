"Индекс самоизоляции" в Москве утром в субботу составил 3,9

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы находится дома в субботу утром, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,9.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был также равен 3,9. При этом в прошлую субботу неделю назад, 25 апреля, в 9:00 показатель тоже достиг отметки 3,9.

В некоторых городах Подмосковья отмечается высокий показатель домоседов: 4,2 - в Лыткарино и Железнодорожном, 4,1 - в Красногорске, Лобне, Королёве, Фрязино.

Многолюдно к этому часу в Котельниках (3,4), Ногинске (3,5), Пушкино (3,5), Домодедово (3,5), Ступино (3,5), Наро-Фоминске (3,5) и Солнечногорске (3,5).