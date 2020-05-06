В Москве вновь ожидается гроза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - С полудня в Москве ожидается гроза и сильный порывистый ветер, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как заявили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ведомства, гроза с дождем, который будет особенно сильным в отдельных районах, прогнозируется в городе с 12:00 6 мая до 1:00 7 мая. При грозе ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, отметил собеседник агентства.

В ведомстве посоветовали автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП", - предупреждают спасатели. "Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - добавили в МЧС.

Накануне, 5 мая, на Москву также обрушилась гроза с ливнями.