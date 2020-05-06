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Собянин сообщил о "некой стабилизации ситуации" с коронавирусом в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - За последние две недели в столице не растет число госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в среду.

"В течение последних двух недель, Анна Юрьевна (Попова - ИФ) об этом сказала, что это как раз тот период, на основании которого можно делать выводы, на протяжении двух недель у нас не растет госпитализация тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Оно (число госпитализаций - ИФ) находится примерно на одном уровне", - сказал Собянин. По его словам, это говорит о "некой стабилизации ситуации" с коронавирусом в столице.

Собянин также сообщил, что в Москве за последнее время кратно увеличилось количество проводимых тестов на COVID-19, что позволяет увеличить выявляемость инфицированных, но не свидетельствует о росте заболеваемости.

"За последнее время мы просто кратно увеличили количество тестирования граждан и, соответственно, выявляемости заболевания, что видно по динамике. Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости, она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших", - пояснил мэр.

Он отметил, что в столице также широко применяется КТ-диагностика. "Кроме того, в Москве создана достаточно мощная система компьютерной томографии для исследования граждан на предмет заболевания пневмонией, в том числе ковидной пневмонией, что также дало возможность выявлять на ранних стадиях данное заболевание", - заявил Собянин.

Мэр добавил, что ведение пациентов в амбулаторном режиме позволило не доводить их до тяжелого состояния.

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