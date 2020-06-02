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В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Запущен информационный сервис о сроках профилактических работ на сетях горячего водоснабжения в Москве, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

Жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения на сайте "МОЭК Онлайн" и на сайте mos.ru.

В МОЭК добавили, что, если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте "МОЭК", значит, горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. График проведения летней ремонтной кампании был скорректирован ПАО "МОЭК" из-за самоизоляции москвичей в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас в Москве продолжительность отключения горячей воды не превышает 10 дней, напомнил заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО "МОЭК" Роман Коровин.

Москва

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