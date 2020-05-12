Риелторы констатировали падение спроса на аренду квартир в Москве почти на 80%

Интерес к аренде загородной недвижимости, напротив, вырос почти в 10 раз

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спрос на аренду квартир в столице в апреле снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в риелторской копании "Миэль-Аренда".

"Такое снижение предложения объясняется, в первую очередь, эпидемиологической обстановкой в стране. Собственники жилья соблюдают режим самоизоляции, и многие из них пока не выставляют свои объекты на рынок или снимают их с экспозиции", - отметила управляющий директор "Миэль-Аренда" Мария Жукова.

Эксперты отмечают, что предложение квартир, по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом, сократилось на 30%. В компании добавили, что, несмотря на снижение спроса на сегменте городской недвижимости, его структура практически не изменилась: около 70% запросов приходится на квартиры стоимостью до 30 тыс. рублей в месяц и около 5% - на квартиры стоимостью выше 100 тыс. рублей в месяц.

При этом, по данным аналитиков, спрос на аренду загородной недвижимости, напротив, вырос почти в 10 раз. Основным спросом по-прежнему пользуются объекты с удобным расположением, современной мебелью, техникой и всеми коммуникациями, стоимостью в диапазоне 50-80 тыс. рублей в месяц.

В компании добавили, что предложение коттеджей, которые сдаются на долгий срок, снизилось на 40%.