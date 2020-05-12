Более 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 1179 до 1232 человек, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Умерли 53 человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, в городе действует пропускной режим. Чтобы попасть на работу, в больницу или воспользоваться общественным транспортом, нужно получать электронный пропуск. По личной надобности разрешат выйти не больше двух раз в неделю. Без пропуска можно выйти в ближайший магазин за продуктами, вынести мусор или выгулять домашних животных.

С 12 мая гражданам необходимо носить маску и перчатки, поскольку заработала часть предприятий, закрытых на карантин. За отсутствие маски и перчаток можно получить штраф, однако пока в Москве не было таких случаев.