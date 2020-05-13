Собянин допустил открытие столичных МФЦ в ближайшие недели

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что думает над тем, чтобы постепенно начать открывать многофункциональные центры (МФЦ) в столице в ближайшее время.

Собянин в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".

Мэр напомнил, что в настоящий момент МФЦ не работают в обычном формате, так как могут быть зоной риска с точки зрения заражения, и отметил, что было бы лучше учить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами.

"Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у "Московского долголетия" (проект для москвичей старше 55 лет - ИФ), - сказал Собянин.

Московские МФЦ ограничили прием посетителей в конце марта, когда в столице был введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Большую часть услуг сейчас центры "Мои документы" предоставляют онлайн.