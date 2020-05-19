Полиция Москвы задержала мужчину, "продавшего" 12 млн масок на 223 млн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 млн медицинских масок на сумму более 223 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО Москвы при участии Росгвардии. По имеющейся у полиции информации, мужчина от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 млн масок на сумму свыше 223 млн рублей.

"Подозреваемый пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил денежные средства, однако в установленный срок медицинские маски не получил", - пояснила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), которое впоследствии передано в Главное следственное управление столичного главка МВД. Волк добавила, что мужчина подозревается в совершении аналогичного преступления в другом регионе РФ и уже находится под домашним арестом.

В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли печати, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документы, "имеющие доказательственное значение для уголовного дела", сказала представитель МВД.

В начале апреля в МВД сообщали, что в Москве выросло число нелегальных продавцов медицинских масок.