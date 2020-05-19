Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:35Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

К концу мая в Москве будут делать по 200 тыс. тестов на COVID-19 в сутки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - К концу мая мощности московских лабораторий должны обеспечивать проведение ежедневно по 200 тысяч тестов на коронавирус, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В настоящее время наши мощности насчитывают около 100 тыс. в сутки. Надеемся до конца месяца развить эту систему до 200 тысяч. И когда мы перейдем ко второму этапу более мощных лабораторий, тогда мы не только будем приглашать москвичей, но и давать им возможность самим записываться на получение таких исследований", - сказал мэр во вторник в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

МоскваВ Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередяхВ Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередяхЧитать подробнее

Он напомнил, что с 15 мая в Москве началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. В рамках этой программы каждые 3-4 дня москвичам путем случайной выборки приходит 70 тыс. приглашений на прохождение этого теста - сдачу венозной крови.

"В принципе, той выборки, которую мы делаем - 70 тыс. - это сверхдостаточно. Из 70 тыс. приглашенных пришли 10 тыс. Этого тоже достаточно, как в социологии - 5 тыс. для Москвы - это с высокой долей вероятности, что будет репрезентативный результат", - отметил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что власти заинтересованы сделать тестирование с максимальным охватом населения.

"Помимо теоретических познаний мы больше выявляем (людей - ИФ), которые болеют, больше выявляем таких людей. Чем больше, тем лучше", - отметил Собянин.

Он добавил, что по два пункта забора крови для тестов на антитела открыты в 30 московских поликлиниках.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Собянин похвалил москвичей за то, что удалось избежать ужасного прогноза по COVID-19

Собянин похвалил москвичей за то, что удалось избежать ужасного прогноза по COVID-19

МФЦ вернутся к работе в Москве с 25 мая

МФЦ вернутся к работе в Москве с 25 мая

Новый дневной антирекорд "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве

В Москве заработали 99% промышленных предприятий

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

Более 70 человек умерли за сутки от коронавируса в Москве

Москвичей предупредили об усилении ветра до 19 метров в секунду

Утечкой личных данных нарушителей самоизоляции заинтересовались московские прокуроры

Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился до 0,73

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');