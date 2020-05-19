К концу мая в Москве будут делать по 200 тыс. тестов на COVID-19 в сутки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - К концу мая мощности московских лабораторий должны обеспечивать проведение ежедневно по 200 тысяч тестов на коронавирус, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В настоящее время наши мощности насчитывают около 100 тыс. в сутки. Надеемся до конца месяца развить эту систему до 200 тысяч. И когда мы перейдем ко второму этапу более мощных лабораторий, тогда мы не только будем приглашать москвичей, но и давать им возможность самим записываться на получение таких исследований", - сказал мэр во вторник в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он напомнил, что с 15 мая в Москве началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. В рамках этой программы каждые 3-4 дня москвичам путем случайной выборки приходит 70 тыс. приглашений на прохождение этого теста - сдачу венозной крови.

"В принципе, той выборки, которую мы делаем - 70 тыс. - это сверхдостаточно. Из 70 тыс. приглашенных пришли 10 тыс. Этого тоже достаточно, как в социологии - 5 тыс. для Москвы - это с высокой долей вероятности, что будет репрезентативный результат", - отметил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что власти заинтересованы сделать тестирование с максимальным охватом населения.

"Помимо теоретических познаний мы больше выявляем (людей - ИФ), которые болеют, больше выявляем таких людей. Чем больше, тем лучше", - отметил Собянин.

Он добавил, что по два пункта забора крови для тестов на антитела открыты в 30 московских поликлиниках.