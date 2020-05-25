Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это (открытие ресторанов - ИФ) пока делать преждевременно. Это делать нужно чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).