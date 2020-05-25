Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это (открытие ресторанов - ИФ) пока делать преждевременно. Это делать нужно чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Москва

Новости по теме

Новости

Долю неработающей в Москве экономики оценили в 15% и миллион человек

Долю неработающей в Москве экономики оценили в 15% и миллион человек

Суд арестовал администратора "Омбудсмена полиции" Худякова за порнографию

В Москве предложили провести эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта

Пандемия коронавируса

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия коронавирусных ограничений в Москве

Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве

Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве
Пандемия коронавируса

Рекордное число москвичей проигнорировали режим самоизоляции в понедельник днем

Захват заложников в банке в Москве

Захватчик отделения банка в центре Москвы арестован

Захватчик отделения банка в центре Москвы арестован
Пандемия коронавируса

ФСИН подтвердила три случая подозрения на COVID-19 у арестантов в "Лефортово"

Троих участников перестрелки на юге Москвы привлекут к уголовной ответственности

Гидрометцентр объявил о приходе тепла в Москву после аномальных холодов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');