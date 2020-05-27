В водопроводной и сточной воде в Москве не нашли коронавирус

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ходе исследований водопроводной и сточной воды в Москве в ней не обнаружено содержания коронавируса, заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании Мосгордумы в среду.

"Контроль (качества воды - ИФ) был усилен многократно. За это время мы отбирали пробы воды на определение содержания РНК коронавируса как в водопроводной воде, так и в сточной. Провели мы более 35 проб, и ни в одной из проб коронавирус COVID-19 обнаружен в воде не был", - подчеркнула она.

Всего же в период пандемии в Москве было проведено около 3 тыс. исследований качества воды. "Мы отслеживали информацию в зарубежной прессе, что в водопроводной воде или сточной возможно определение COVID-19. Мы усилили контроль качества воды по 46 показателям на станциях водоподготовки и очистки "Мосводоканала", - сказала Андреева.