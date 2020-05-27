Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве городская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 3471 штраф, который выписали по ошибке самих водителей, сообщил заммэра Максим Ликсутов. Он уточнил, что водители с ошибкой вводили номер своего автомобиля для привязки к цифровому пропуску.

Власти продолжат отменять штрафы, выписанные из-за подобных ошибок, пообещал чиновник.

"Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", - сказал Ликсутов.

Автовладельцам, которые неверно ввели номер машины, необходимо его обязательно скорректировать. Подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. Весь процесс занимает не более пяти минут, заверил заммэра.

Водителей штрафуют за поездки по городу без пропуска.

Днем ранее московские чиновники отвечали на вопросы о штрафах, которые выписывает приложение "Социальный монитиринг" за нарушение самоизоляции. Глава Москонтроля Евгений Данчиков отметил, что на 26 мая было оплачено 2,2 млн рублей и что это сотая часть от общей суммы выписанных штрафов.

Первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк говорил, что полной амнистии по штрафам не будет, а оспорить насправедливо назначенные он предлагал по существующенй системе. Собранные за счет этих штрафов деньги направляются на борьбу с коронавирусом, заверил чиновник.