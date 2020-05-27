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Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве городская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 3471 штраф, который выписали по ошибке самих водителей, сообщил заммэра Максим Ликсутов. Он уточнил, что водители с ошибкой вводили номер своего автомобиля для привязки к цифровому пропуску.

Пандемия коронавируса

Власти продолжат отменять штрафы, выписанные из-за подобных ошибок, пообещал чиновник.

"Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", - сказал Ликсутов.

Автовладельцам, которые неверно ввели номер машины, необходимо его обязательно скорректировать. Подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. Весь процесс занимает не более пяти минут, заверил заммэра.

Водителей штрафуют за поездки по городу без пропуска.

Днем ранее московские чиновники отвечали на вопросы о штрафах, которые выписывает приложение "Социальный монитиринг" за нарушение самоизоляции. Глава Москонтроля Евгений Данчиков отметил, что на 26 мая было оплачено 2,2 млн рублей и что это сотая часть от общей суммы выписанных штрафов.

Первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк говорил, что полной амнистии по штрафам не будет, а оспорить насправедливо назначенные он предлагал по существующенй системе. Собранные за счет этих штрафов деньги направляются на борьбу с коронавирусом, заверил чиновник.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Максим Ликсутов Москва коронавирус

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