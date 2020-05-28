Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени четверга достигло 355 688 человек, увеличившись за сутки на 5 230 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 четверга насчитывалось 5 695 155 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 104 088, излечились более 2,35 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 792 253 человека, количество смертельных случаев превысило 357 тыс., излечились почти 2,5 млн.

Более 100 тыс. новых инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - всего уже 1 699 933 (100 442 скончавшихся), Бразилии - 411 821 (25 598), Великобритании - 268 619 (37 542), Испании - 236 259 (27 117, данные на 8:00 среды по московскому времени), Италии - 231 139 (33 072), Франции - 183 038 (28 599), Германии - 181 524 (8 428), Турции - 159 797 (4 431), Индии - 158 333 (4 534), Иране - 141 591 (7 564), Перу - 135 905 (3 983).

Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о двух новых случаях заболевания в активной форме, ввезенных за сутки из-за рубежа в Шанхай и провинцию Фуцзянь, а также 23 бессимптомных больных. Смертельных случаев в стране за сутки не зафиксировано. Всего в КНР с начала пандемии зарегистрировано 4 634 летальных исхода и 82 995 инфицированных.

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 45,9 против 45,2 в среду. В США он достиг 309 человек, Испании - 580, Великобритании - 552, Италии - 547, Бразилии - 121, Франции - 438, Германии - 102, Турции - 53, Иране - 90, Индии - 3, Перу - 121, Китае - 3.

В России, сообщает портал, на 8:00 по московскому времени среды скончались 27 человек на 1 млн жителей.

По данным российского штаба по борьбе с инфекцией, в России по состоянию на 10:35 среды было зафиксировано 370 680 заболевших, 3 968 летальных исходов и 142 208 излечившихся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.