Проездные в Москве продлят тем, кто при самоизоляции совершил не более 22 поездок

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Срок действия проездных документов на общественный транспорт в Москве будет продлен тем, кто в период самоизоляции совершил не более 22 поездок, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте столичной мэрии.

Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта по 14 июня (включительно), подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта по 14 июня, "при условии, что в период с 30 марта 2020 г. по 14 июня 2020 г. (включительно) с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено не более 22 поездок".

Сроки действия оплаченных льготных проездных билетов для обучающихся и студентов без лимита поездок на месяц и на три месяца, действие которых было приостановлено в соответствии с указом, подлежат продлению после прекращения режима повышенной готовности при обращении пассажиров в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс". Билеты продлят до 30 июня 2020 года или до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия билета.