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Проездные в Москве продлят тем, кто при самоизоляции совершил не более 22 поездок

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Срок действия проездных документов на общественный транспорт в Москве будет продлен тем, кто в период самоизоляции совершил не более 22 поездок, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте столичной мэрии.

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Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта по 14 июня (включительно), подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта по 14 июня, "при условии, что в период с 30 марта 2020 г. по 14 июня 2020 г. (включительно) с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено не более 22 поездок".

Сроки действия оплаченных льготных проездных билетов для обучающихся и студентов без лимита поездок на месяц и на три месяца, действие которых было приостановлено в соответствии с указом, подлежат продлению после прекращения режима повышенной готовности при обращении пассажиров в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс". Билеты продлят до 30 июня 2020 года или до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия билета.

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