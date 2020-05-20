В Москве более 540 человек сдали плазму для пациентов с COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Более 540 человек в Москве стали донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19.

"Переливание плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из потенциально эффективных методов лечения заболевания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы в среду.

Там также отмечается, что на данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы.

Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Плазму сейчас можно сдать в четырех медучреждениях: Центре крови имени О.К. Гаврилова (улица Бакинская, дом 31), Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12), городской клинической больнице № 52 (улица Пехотная, дом 3, корпус 1) и городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского (Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 1).

В Москве начали лечить коронавирус переливанием плазмы крови с антителами на новую инфекцию в конце апреля. Тогда заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова говорила, что таким способом удалось вылечить трех пациентов.