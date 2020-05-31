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Пикетировавшие здание СК в Москве адвокаты получили протоколы о нарушении карантина

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции отпустили изадержанных адвокатов, которые вышли с пикетами к зданию Следственного комитета (СК) в Москве в поддержку своих коллег из Кабардино-Балкарии.

Как сообщила "Интерфаксу" адвокат Татьяна Молоканова, на всех юристов были составлены протоколы по статье 3.18.2 КоАП Москвы (невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Ранее сотрудники полиции задержали адвокатов Даниила Бермана, Александра Редькина и Дмитрия Захватова, юриста Екатерину Селезневу и еще нескольких активистов у здания СК в Москве. Они вышли с пикетами в поддержку задержанных в КБР адвокатов.

Адвокаты требуют прекратить уголовное преследование в отношении своих коллег.

Накануне Нальчикский городской суд отказался заключать под стражу двух адвокатов, задержанных после конфликта с полицией в Кабардино-Балкарии.

Конфликт между сотрудниками полиции и адвокатами, который произошел в ночь на 21 мая, вызвал широкий резонанс в адвокатском сообществе. Информация о том, кто применил силу, противоречивая, каждая сторона обвиняет в этом другую.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход следствия по уголовному делу, возбужденному по статье "применение насилия в отношении представителей власти".

Общественный совет при МВД РФ также взял на особый контроль ход расследований конфликта.

Кабардино-Балкария КБР Москва СКР

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