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Собянин заявил, что в Москве будут увеличены объемы плановой медпомощи

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 5 тысяч коек в федеральных и городских больницах в столице, ранее перепрофилированные под лечение COVID-19, будут вновь отданы для плановой помощи, которой можно будет воспользоваться после получения отрицательного теста на коронавирус.

"Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы", - написал Собянин в своем личном блоге в среду.

Он отметил, что госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности.

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"Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов", - сообщил мэр.

Собянин пообещал, что "при этом будет сохранен достаточный резерв коронавирусных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации".

Ранее в среду в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным мэр сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве продолжается улучшаться и находится под контролем.

"В целом должен сказать, мы контролируем ситуацию. И я уверен, что она будет только улучшаться в Москве. Несмотря, конечно, на все "но", на все осторожности, на режим повышенной готовности. Но я думаю, что она будет улучшаться", - подчеркнул Собянин.

Он также сообщил, что улучшение ситуации в Москве по коронавирусу позволяет возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи.

"Слава богу, нам удалось избежать жесткого сценария, и теперь у нас половина этого коечного фонда (для коронавирусных больных - ИФ) свободна. Это означает, что постепенно мы можем выводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", - сказал Собянин.

По его словам, несколько городских больниц постепенно переводят в режим оказания плановой помощи.

Москва Сергей Собянин

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