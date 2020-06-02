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Запуск непродовольственной торговли вернул к работе в Москве около 500 тыс. человек

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Решение о возобновлении работы в Москве непродовольственной торговли стало важным решением для восстановления столичной экономики, заявил заммэра города Владимир Ефимов.

"Мы видим, что около 500 тыс. человек у нас дополнительно прибавилось в городе", - сказал Ефимов журналистам во вторник.

По его словам, около 300 тысяч человек - это непосредственно работники непродовольственной сферы, остальные 200 тысяч - те, кто работает в смежных отраслях - транспортных, логистических и других компаниях.

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Заммэра подчеркнул, что говорить о точных сроках возобновления работы всей сферы услуг в Москве пока рано.

"Прогнозировать этот срок или говорить, что с такого-то числа мы возобновим работы сферы услуг - парикмахерских, салонов красоты либо общественного питания - к сожалению, мы не можем. Но как только эпидемиологическая ситуация будет позволять это сделать, мы получим соответствующее заключение от Роспотребнадзора, медиков, мы такое решение незамедлительно примем", - подчеркнул Ефимов.

Ранее заммэра сообщил, что ежедневно на работу в Москве выходит 3,5 млн человек, на прошлой неделе среднесуточный оборот компаний в городе вырос на 4% по сравнению с предыдущей и составил 22,8 млрд рублей.

С 1 июня в Москве возобновили работы автосалоны и непродовольственные магазины, открылись химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды. В пятницу начнут работу ярмарки выходного дня.

Москва

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