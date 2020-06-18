Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:45Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 349 950+176 010

В мэрии констатировали возврат деловой активности в Москве к докарантинному уровню

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве оборот торговых и сервисных предприятий за вторую неделю июня вырос до 98% от докарантинного уровня активности, сообщил заммэра города Владимир Ефимов. Его цитирует пресс-служба оперативного штаба региона по вопросам экономики.

Экономический кризис

"Недельный оборот оставил 24,5 млрд рублей", - заявил чиновник.

По его данным, обороты бизнеса по сравнению с предыдущей неделей в сфере бытовых услуг вырос в два раза, сфере авиа- и автоперевозок - в 1,9 раза.

Посещаемость торговых объектов за неделю увеличилась в 2,1 раза, среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта - на 26,9%.

В мэрии считают, что быстро вернуться к работе бизнесу помогло поэтапное снятие ограничений и четыре антикризисных пакетов помощи в которые входят несколько десятков инструментов на общую сумму более 85 млрд рублей.

Отмена режима самоизоляции в Москве

13
Москва Владимир Ефимов коронавирус

Новости по теме

Новости

Почти 50 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве побит абсолютный температурный рекорд, державшийся с 1892 года

Изменение Конституции

Мосгоризбирком попросил МВД проверить публикации о создании ложных аккаунтов пенсионеров

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

Из-за жары в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности

Из-за жары в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности
Пандемия коронавируса

Суточный прирост зараженных COVID-19 в Москве упал до минимума с 12 апреля

Десятки улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада на Красной площади

Десятки улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада на Красной площади

Еще 48 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Полиция стала напоминать заполнившим скверы москвичам о необходимости масок и перчаток

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');