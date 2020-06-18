В мэрии констатировали возврат деловой активности в Москве к докарантинному уровню

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве оборот торговых и сервисных предприятий за вторую неделю июня вырос до 98% от докарантинного уровня активности, сообщил заммэра города Владимир Ефимов. Его цитирует пресс-служба оперативного штаба региона по вопросам экономики.

"Недельный оборот оставил 24,5 млрд рублей", - заявил чиновник.

По его данным, обороты бизнеса по сравнению с предыдущей неделей в сфере бытовых услуг вырос в два раза, сфере авиа- и автоперевозок - в 1,9 раза.

Посещаемость торговых объектов за неделю увеличилась в 2,1 раза, среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта - на 26,9%.

В мэрии считают, что быстро вернуться к работе бизнесу помогло поэтапное снятие ограничений и четыре антикризисных пакетов помощи в которые входят несколько десятков инструментов на общую сумму более 85 млрд рублей.