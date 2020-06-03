Уровень активности на улицах Москвы достиг 58%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Уровень городской активности на улицах Москвы в вторник почти достиг 60%, следует из исследования от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, активность москвичей 2 июня составила 58%. Это значение среднего уровня городской активности по шкале от 0% до 100% (0% - наименьший уровень активности, который наблюдался в городе после начала распространения вируса, 100% - уровень активности в самый оживлённый будний день февраля-марта).

Статистика "активности" от "Яндекса" представляет собой анализ уровня активности людей на улицах в 42 городах мира. Исследование позволяет оценить процесс возвращения людей "на улицы" в связи с постепенным выходом из изоляции.

Для расчетов используются данные сервисов Яндекса, открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира. Статистика обновляется ежедневно.

Ранее "Яндекс" публиковал статистику "индекса самоизоляции" - интегрированного показателя, рассчитанного на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основу легло сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

С 1 июня в Москве разрешили прогулки на свежем воздухе, открылись парки, вновь заработали магазины непродовольственной торговли, бытовых услуг, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим был продлен по 14 июня. Ранее соответствующие указы подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Прогулочный режим" вводится в Москве в порядке эксперимента с 1 по 14 июня. Гулять три раза в неделю могут практически все жители города. При этом пропуск для пеших прогулок на свежем воздухе, а также с использованием велосипедов и самокатов не потребуется. В данном случае оформление цифрового пропуска для поездок необходимо при использовании личного или общественного транспорта.

Москвичам разрешено заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений ежедневно, но только до 9:00 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома опубликован на mos.ru, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.