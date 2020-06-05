Городская активность на улицах Москвы в четверг превысила отметку в 60%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Показатель городской активности на улицах Москвы в четверг превысил отметку в 60%, следует из исследования от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, активность москвичей 4 июня составила 62%. Это значение среднего уровня городской активности по шкале от 0% до 100% (0% - наименьший уровень активности, который наблюдался в городе после начала распространения вируса, 100% - уровень активности в самый оживленный будний день февраля-марта).

При этом накануне сообщалось, что 3 июня уровень активности жителей Москвы составил 59%. Во вторник, 2 июня, этот показатель равнялся 58%.