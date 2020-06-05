Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Городская активность на улицах Москвы в четверг превысила отметку в 60%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Показатель городской активности на улицах Москвы в четверг превысил отметку в 60%, следует из исследования от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, активность москвичей 4 июня составила 62%. Это значение среднего уровня городской активности по шкале от 0% до 100% (0% - наименьший уровень активности, который наблюдался в городе после начала распространения вируса, 100% - уровень активности в самый оживленный будний день февраля-марта).

При этом накануне сообщалось, что 3 июня уровень активности жителей Москвы составил 59%. Во вторник, 2 июня, этот показатель равнялся 58%.

Как "Яндекс" измеряет активность горожан

Статистика "активности" от "Яндекса" представляет собой анализ уровня активности людей на улицах 42 городов мира. Исследование позволяет оценить процесс возвращения людей "на улицы" в связи с постепенным выходом из изоляции, введенными ограничительными мероприятиями и планом по их отмене.

Для расчетов используются данные сервисов "Яндекса", открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует информацию об автомобильном трафике в разных городах мира. Статистика обновляется ежедневно.

С 1 июня в Москве разрешили прогулки на свежем воздухе, открылись парки, вновь заработали магазины непродовольственной торговли, бытовых услуг, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим был продлен по 14 июня. Ранее соответствующие указы подписал мэр Сергей Собянин.

Хроника 09 января – 05 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Яндекс Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Полсотни нарушителей режима самоизоляции задержаны на вечеринке в Москве

В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом

В метро задержали неизвестного, остановившего движение на Сокольнической линии

Движение поездов на красной линии московского метро прервали из-за пассажира в тоннеле

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке

Москва пока откажется от уличных праздников и фестивалей

Москва пока откажется от уличных праздников и фестивалей
Пандемия коронавируса

Собянин обещал снять большинство коронавирусных ограничений до 1 июля

Собянин не увидел риска роста заболеваний COVID-19 в связи со снятием ограничений

Москвичи смогут оформить неограниченное число пропусков для поездки в МФЦ

На открывающемся 6 июня в Москве фестивале "Красная площадь" ждут 18 тыс. гостей

На открывающемся 6 июня в Москве фестивале "Красная площадь" ждут 18 тыс. гостей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');