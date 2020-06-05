Городская активность на улицах Москвы в четверг превысила отметку в 60%
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Показатель городской активности на улицах Москвы в четверг превысил отметку в 60%, следует из исследования от компании "Яндекс".
По данным веб-сервиса, активность москвичей 4 июня составила 62%. Это значение среднего уровня городской активности по шкале от 0% до 100% (0% - наименьший уровень активности, который наблюдался в городе после начала распространения вируса, 100% - уровень активности в самый оживленный будний день февраля-марта).
При этом накануне сообщалось, что 3 июня уровень активности жителей Москвы составил 59%. Во вторник, 2 июня, этот показатель равнялся 58%.
Как "Яндекс" измеряет активность горожан
Статистика "активности" от "Яндекса" представляет собой анализ уровня активности людей на улицах 42 городов мира. Исследование позволяет оценить процесс возвращения людей "на улицы" в связи с постепенным выходом из изоляции, введенными ограничительными мероприятиями и планом по их отмене.
Для расчетов используются данные сервисов "Яндекса", открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует информацию об автомобильном трафике в разных городах мира. Статистика обновляется ежедневно.
С 1 июня в Москве разрешили прогулки на свежем воздухе, открылись парки, вновь заработали магазины непродовольственной торговли, бытовых услуг, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим был продлен по 14 июня. Ранее соответствующие указы подписал мэр Сергей Собянин.