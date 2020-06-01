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Столичная мэрия опубликовала карту загруженности городских парков

Столичная мэрия опубликовала карту загруженности городских парков
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Карта загруженности парков появилась на сайте мэра и правительства Москвы, в зависимости от того, сколько людей там будет находиться, доступ в них может быть ограничен, территории будут окрашены в разные цвета.

"На портале mos.ru появилась карта, на которой можно увидеть степень загруженности столичных парков и мест отдыха. Она поможет спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы в понедельник.

Эта информация в режиме реального времени будет доступна москвичам, чтобы они могли спланировать прогулку, сказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова приводятся на сайте.

"Территории парков и других мест отдыха на карте окрашены в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Чтобы территории не были переполнены и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан. Эта информация в режиме реального времени будет доступна москвичам, чтобы они могли спланировать прогулку, соблюдая все правила санитарной безопасности", - сообщил Лысенко.

По его словам, территория парка может быть окрашена в несколько цветов: зеленый означает, что парк открыт для посещения и людей в нем немного, желтый говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию стало сложнее и от посещения стоит воздержаться.

"Если природная территория окрашена в красный цвет, это значит, что риск нарушения социальной дистанции очень высокий. Администрация парка может принять решение о временном закрытии входа. Информация об этом отобразится на карте", - сказал глава департамента.

На сайте мэрии также сообщается, что с 21:00 до 09:00, когда парки и места отдыха закрыты, их зоны на карте будут автоматически окрашены в красный цвет. Территории, на которых по утрам можно заниматься спортом, станут на карте оранжевыми.

С помощью сервиса также можно посмотреть график прогулок для каждого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять.

Увидеть загруженность парков можно и в приложении "Моя Москва". Для этого нужно выбрать сервис "Пешие прогулки" и ввести нужный адрес. Откроется расписание, а при нажатии на кнопку "Показать ближайшие парки" станет доступна карта, на которой будут отмечены природные территории и их уровень загруженности.

О новом ослаблении коронавирусных ограничений в Москве мэр столицы Сергей Собянин рассказал в конце мая. По его словам, с 1 июня москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Для посещения будут открыты все парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья".

Первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк уточнял ранее, что при планировании прогулок москвичи должны учитывать расписание дома по месту своей регистрации, а не фактический адрес проживания.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 01 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Эдуард Лысенко Коронавирус Сергей Собянин

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