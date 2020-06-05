В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 2,8 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 57 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 189 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц почти 95 тыс. человек.