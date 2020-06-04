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Собянин не увидел риска роста заболеваний COVID-19 в связи со снятием ограничений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В связи с очередным ослаблением ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, нового всплеска заболеваемости в ближайшее время не ожидается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил, что график прогулок был введен именно для того, чтобы избежать риска такого всплеска заболеваемости. Собянин сообщил, что в Москве фиксируется уменьшение смертности от COVID-19, но немного выросло число о госпитализаций.

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"Абсолютно точно удалось добиться того, еще благодаря и погодным условиям, у нас не было переполняемости парков, скверов, отдельных улиц. Все ровно, и это дает гарантию того, что можем дальше двигаться без риска всплеска массовых заболеваний в ближайшее время", - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Собянин отметил, что от вступивших в силу ослаблений "ничего плохого, скорее всего не случится".

Он сообщил, что столичные власти намерены и далее плавно переходить из одного этапа снятия ограничений в другой.

Мэр Москвы также убежден, что проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Собянин напомнил, что для соблюдения всех санитарных норм, включая дистанцирование и минимизацию контактов между людьми, созданы все необходимые условия: голосование в течение семи дней, возможность надомного и электронного голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в России 1 июля, который объявлен выходным днем. Также можно проголосовать на участках в течение шести дней до основного дня голосования. Электронным голосование будет в Москве и Нижегородской области.

Москва коронавирус Сергей Собянин

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