Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Полсотни нарушителей режима самоизоляции задержаны на вечеринке в Москве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 50 участников несанкционированной вечеринки на юге города, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Полицейские в ходе обработки оперативных данных выяснили, что в арендуемом помещении на Варшавском шоссе граждане устроили дискотеку.

По его словам, у двух посетителей полицейские обнаружили наркотик мефедрон. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ о незаконном хранении наркотиков.

Васенин подчеркнул, что полицейские намерены привлечь к уголовной ответственности еще одного участника дискотеки, у которого также было обнаружено два свертка с мефедроном.

Как сообщил представитель главка полиции, в отношении 48 лиц, присутствовавших на дискотеке, были составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП столицы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в городе).

Полицейские также выяснили, что организатором вечеринки оказался житель Подмосковья. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают собственников помещения. Они тоже будут привлечены к административной ответственности, пояснил представитель МВД.

В настоящее время в Москве по-прежнему действуют режим самоизоляции и пропускная система. Решением мэра столицы Сергея Собянина действие этих ограничений продлено до 14 июня включительно.

Хроника 09 января – 05 июня 2020 годаПандемия коронавируса
МВД Москва Владимир Васенин Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом

В метро задержали неизвестного, остановившего движение на Сокольнической линии

Движение поездов на красной линии московского метро прервали из-за пассажира в тоннеле

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке

Москва пока откажется от уличных праздников и фестивалей

Москва пока откажется от уличных праздников и фестивалей
Пандемия коронавируса

Собянин обещал снять большинство коронавирусных ограничений до 1 июля

Собянин не увидел риска роста заболеваний COVID-19 в связи со снятием ограничений

Москвичи смогут оформить неограниченное число пропусков для поездки в МФЦ

На открывающемся 6 июня в Москве фестивале "Красная площадь" ждут 18 тыс. гостей

На открывающемся 6 июня в Москве фестивале "Красная площадь" ждут 18 тыс. гостей

Шесть автокинотеатров заработают в Подмосковье с 11 июня

Шесть автокинотеатров заработают в Подмосковье с 11 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');