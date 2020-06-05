Полсотни нарушителей режима самоизоляции задержаны на вечеринке в Москве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 50 участников несанкционированной вечеринки на юге города, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Полицейские в ходе обработки оперативных данных выяснили, что в арендуемом помещении на Варшавском шоссе граждане устроили дискотеку.

По его словам, у двух посетителей полицейские обнаружили наркотик мефедрон. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ о незаконном хранении наркотиков.

Васенин подчеркнул, что полицейские намерены привлечь к уголовной ответственности еще одного участника дискотеки, у которого также было обнаружено два свертка с мефедроном.

Как сообщил представитель главка полиции, в отношении 48 лиц, присутствовавших на дискотеке, были составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП столицы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в городе).

Полицейские также выяснили, что организатором вечеринки оказался житель Подмосковья. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают собственников помещения. Они тоже будут привлечены к административной ответственности, пояснил представитель МВД.

В настоящее время в Москве по-прежнему действуют режим самоизоляции и пропускная система. Решением мэра столицы Сергея Собянина действие этих ограничений продлено до 14 июня включительно.