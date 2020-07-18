Полиция нашла организаторов вечеринки на сотни человек в центре Екатеринбурга

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Екатеринбурга установили организаторов массовой вечеринки, устроенной накануне вечером в центре города.

"Организаторами оказались трое молодых людей в возрасте 19-23 лет, все учащиеся различных учебных заведений в столице Среднего Урала", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, студенты признали, что нарушили действующее законодательство.

Сотрудниками полиции в отношении каждого из них заведено дело об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории).

Ранее сообщалось, что 17 июля в Екатеринбурге около здания регионального правительства была устроена дискотека, на которую, по данным, СМИ, собралось несколько сот человек.

По данному факту полиция Екатеринбурга возбудила административное производство по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории), также устанавливались лица, организовавшие данное мероприятие.