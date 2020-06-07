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Уровень активности москвичей в субботу опустился ниже 50%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Показатель городской активности жителей Москвы в субботу оказался ниже статистики всей недели, следует из исследования от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, активность москвичей в субботу, 6 июня составила 48%. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0% до 100% (0% - наименьший уровень активности, который наблюдался в городе после начала распространения вируса, 100% - уровень активности в самый оживленный будний день февраля-марта).

При этом накануне сообщалось, что 4 июня уровень активности жителей Москвы составил 62%.

"Яндекс" анализирует уровень активности людей на улицах 42 городов мира. Исследование позволяет оценить процесс возвращения людей к нормальной жизни в связи с постепенным выходом из самоизоляции. Для расчетов используются данные сервисов "Яндекса", открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира. Статистика обновляется ежедневно.

Ранее "Яндекс" публиковал статистику "индекса самоизоляции" - интегрированного показателя, рассчитанного на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

"Прогулочный" эксперимент

С 1 июня в Москве разрешены прогулки на свежем воздухе, открылись парки, вновь заработали непродовольственные магазины, сервисы бытовых услуг, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим был продлен по 14 июня. Ранее соответствующие указы подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичам разрешено заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений ежедневно, но только до 9:00 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома опубликован на mos.ru, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.

Москва

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