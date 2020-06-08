"Яндекс" оценил активность москвичей в воскресенье в 40%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В минувшее воскресенье уровень городской активности на улицах Москвы, по оценке "Яндекса" составил 40%, в субботу - 48%.

Показатель измеряется в пределах от 0% (наименьший уровень активности, который наблюдался в городе после начала эпидемии коронавируса) до 100% (активность в самый оживленный будний день февраля-марта).

"Яндекс" измеряет активность на улицах 42 городов мира. Исследование позволяет оценить процесс возвращения людей "на улицы" в связи с постепенным выходом из изоляции, введенными ограничительными мероприятиями и планом по их отмене.

Для расчётов, по данным компании, используются данные сервисов Яндекса, открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира. Статистика обновляется ежедневно.

С 1 июня в Москве разрешены прогулки на свежем воздухе по графику, открылись парки, вновь заработали магазины непродовольственной торговли, бытовых услуг. Режим самоизоляции и пропускной режим продлены до 14 июня.