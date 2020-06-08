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Путин 12 июня проведет в Кремле первое с конца марта большое "очное" мероприятие

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет в Кремле первое с конца марта большое мероприятие "в очном режиме" - наградит Героев труда.

Как сообщил "Интерфаксу" советник президента Владимир Толстой, 12 июня состоится церемония вручения президентом звезды Героя труда. Обычно вручение этой награды проходило 1 мая, однако в этом году из-за коронавируса церемония была отложена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что награждение будет проведено, как только возобновятся мероприятия в Кремле.

27 апреля был опубликован указ президента о присвоении звания Героя труда президенту Института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину.

По информации "Интерфакса", мероприятие в День России пройдет в Кремле при непосредственном участии президента и гостей. В предыдущие годы 12 июня в Кремле президент традиционно проводил церемонию вручения государственных премий за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, а затем давал большой прием.

Как сообщил "Интерфаксу" Толстой, церемония награждения лауреатов госпремий состоится 24 июня в день, когда в Москве пройдет военный парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Советник президента РФ уточнил, что лауреаты госпремии будут объявлены 18 июня. По его словам, "формат мероприятия в Кремле еще не определен и будет зависеть от эпидемиологической ситуации".

Владимир Путин Кремль Владимир Толстой

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