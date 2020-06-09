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Мосгорсуд опроверг сообщения об отставке председателя Ольги Егоровой

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала в отставку, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Ольга Александровна продолжает работать. Это недостоверная информация", - сказала она.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о якобы отставке Егоровой. Она занимает должность председателя Московского городского суда с декабря 2000 года.

В октябре этого года истекает срок ее полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей РФ уже объявила об открытии вакансии председателя Мосгорсуда. Как ожидается, претенденты на должность, включая Егорову, должны подать заявку до 2 июля.

Москва Мосгорсуд Ольга Егорова

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