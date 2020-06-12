Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В течение двух дней, 12 и 13 июня, в честь Дня России парковка на всех столичных улицах будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует максимальный тариф 380 рублей в час. Городские парковки со шлагбаумами будут работать в обычном платном режиме", - сказал собеседник агентства.

В АМПП призвали несмотря на праздничные выходные "не собираться большими компаниями и не совершать необязательных поездок".

14 июня парковка будет платной только на улицах с максимальным тарифом 380 рублей в час, как и каждое воскресенье.