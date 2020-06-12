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На Поклонной горе началась церемония поднятия флага РФ с участием Путина

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.

Церемония, приуроченная ко Дню России, стала новшеством этого года. Позже на Поклонной горе президент также вручит золотые медали Героям труда РФ. Все предыдущие годы награждение Героев труда проходило в Кремле.

На церемонии в парке Победы на Поклонной горе Путин был без маски и перчаток. Он здоровался и обнимался с гостями мероприятия и только с Леонидом Рошалем (врач единственный из приглашенных был в маске) президент обменялся приветствиями, поздоровавшись локтями.

Это первое с конца марта большое мероприятие, которое президент проведет в очном режиме. В последний раз Путин выступал публично вне стен своего кабинеты 9 мая, когда возлагал цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Звание Героя Труда России было учреждено в марте 2013 года, церемония вручения наград в предыдущие годы проходила в конце апреля - начале мая. Но в этом году вручение наград было отложено из-за коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не стал рассказывать журналистам о деталях подготовки к церемонии, отметив, что "идет обычная протокольная подготовка к мероприятию". Но он сообщил, что все участники проходят тестирование на COVID-19, заявив, что не располагает информацией, находились ли они в двухнедельной изоляции.

По словам Пескова, в этом году не будет традиционного приема по случаю Дня России. Он отрицательно ответил и на вопрос, планирует ли президент посетить праздничный концерт на Красной площади вечером в пятницу.

День России

С 1992 года 12 июня отмечался День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которую приняли в 1990 году.

В 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс РФ, праздник получил нынешнее название - День России.

Москва Поклонная гора День России Владимир Путин

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