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На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.

Пятно растянулось на восемь километров в районе деревни Красные ворота. В воздухе превышения показателей не выявлено, проводится забор проб воды, сообщил собеседник агентства. На месте работают сотрудники МЧС, Минэкологии области и администрации Шатуры.

Предположительно, причиной происшествия является аварийный сброс сточных вод из-за обильного количества осадков за прошедшие двое суток.

В пресс-службе администрации городского округа "Интерфаксу" сообщили, что жалоба на неприятный запах и появление пленки на поверхности реки Поля поступила от местных жителей. Там отметили, что пленка на воде похожа "на мыльную пленку; следов нефтепродуктов и химически опасных веществ не было обнаружено".

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