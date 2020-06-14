Что произошло за день: воскресенье, 14 июня

Интервью Владимира Путина, столкновение самолетов на полосе в Пулково и восьмикилометровое пятно на подмосковной реке

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что к моменту создания в других странах гиперзвукового оружия в РФ появятся средства борьбы с ним. В ходе интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели" он также ответил на критику поправок к Конституции со стороны КПРФ и рассказал о том, как с ним советовались перед марш-броском на Приштину в 1999 году. Путин связал сложность выхода США из коронавирусного кризиса с преобладанием политических интересов над общественными. По его мнению, беспорядки в стране являются продолжением ситуации, возникшей после победы Дональда Трампа на выборах.

- В России за сутки зарегистрированы 8 835 новых случаев COVID-19. Умерли 119 человек (всего летальных исходов 6 948), выздоровели 5 409 пациентов (число вылечившихся достигло 280 050). Всего активных случаев заболевания в России 241 966.

- На полосе в аэропорту Пулково столкнулись два самолета. В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщают, что во время руления самолет S7 Airlines задел крылом хвостовую часть их лайнера. Пострадавших нет, разлива не произошло. Транспортная прокуратура начала проверку.

- На поверхности подмосковной реки Поля обнаружено восьмикилометровое пятно. В Минэкологии области считают, что причиной загрязнения воды мог стать аварийный сброс стоков из-за ливней.

- Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. В дар храму патриарх передал старинную Каплуновскую икону Божьей Матери и икону Троицы, перед которой он молился в своей келье.

- В Роспотребнадзоре заявили, что лишь рекомендовали заселять в один номер только семейных постояльцев. Там подчеркнули, что такое размещение в гостиницах поможет предотвратить распространение коронавируса. В Ростуризме заверили, что при заселении в гостиницу не придется предъявлять свидетельство о браке.