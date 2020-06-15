Около тысячи москвичей сдали почти 700 литров плазмы крови с антителами к COVID-19

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Более 680 литров плазмы крови получили от почти 1 тыс. москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил в понедельник главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения столицы Андрей Буланов; по его словам, "это позволит сформировать некий запас".

"Более 600 человек получили плазму. <...> По предварительным результатам, есть повышение выживаемости у пациентов тяжелых групп при переливании плазмы. У пациентов средней тяжести переливание плазмы позволяет более чем в половину уменьшить вероятность перехода на искусственную вентиляцию легких - 63%", - доложил мэру Москвы Сергею Собянину Буланов.

15 июня Собянин посетил отделение переливания крови городской клинической больницы № 52. В ходе встречи с врачами и донорами мэр поздравил их с Всемирным днем донора крови, который отмечался накануне, 14 июня, и поблагодарил за доброе сердце и большой вклад в сбережение здоровья москвичей.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, всего за 5 месяцев текущего года более 45,3 тыс. доноров осуществили более 63,4 тыс. донаций, в медицинские организации города выдано порядка 11,5 тыс. л эритроцитов, более 24,8 тыс. лечебных доз тромбоцитов и 8,5 тыс. литров плазмы, что полностью покрывает существующие потребности.

"По состоянию на 13 июня, донорами реконвалесцентной (с антителами к коронавирусу - ИФ) плазмы стали 1 102 человека. (...) Плазму получили около 600 пациентов, из них на сегодня 324 человека выписались, 155 человек имеют ярко выраженную положительную динамику, остальные - под наблюдением", - заявили в пресс-службе.

"Проведенный научный анализ эффективности переливаний свидетельствует: для тяжелых больных, которые получают плазму, вероятность выздоровления увеличивается на 19%; для среднетяжелых - на 63% сократилось количество случаев, когда пациентов необходимо подключать к аппарату ИВЛ", - уточнили в пресс-службе.

Где в Москве принимают плазму крови переболевших коронавирусом

В сообщении подчеркивается, что "Москва стала первым регионом, в котором началась заготовка плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19".

"Плазму переболевших коронавирусом принимают в 4 организациях: Центр крови им. О.К. Гаврилова (ул. Бакинская, 31); НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, д. 3); больница №52 (ул. Пехотная, 3); больница им. М.П. Кончаловского (г. Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1)", - сообщили в пресс-службе.

Переливание плазмы заболевших осуществляется в девяти больницах города: НИИ им. Склифосовского, больницах №52, №67, №23 им. Давыдовского, №57 им. Плетнева, №68 им. Демихова, в больницах им. Боткина и им. Юдина, №71 им. Жадкевича.

По решению мэра Москвы, в целях стимулирования донорства плазмы доноров-реконвалесцентов COVID-19 правительство столицы установило стимулирующие выплаты из расчета 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%). По состоянию на 11 июня, стимулирующие выплаты получили 892 человека на сумму 4,46 млн рублей.

В начале апреля в Москве пациентам с коронавирусом впервые сделали переливание плазмы крови переболевших доноров.