В США разрешили лечение COVID-19 плазмой с антителами переболевших

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование плазмы переболевших коронавирусной инфекцией для лечения пациентов с COVID-19, сообщает CNN.

Агентство отметило, что "известные и потенциальные преимущества" такого метода лечения перевешивают "известные и потенциальные риски". О получении экстренного разрешения объявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я рад сделать поистине историческое заявление в нашей борьбе с китайским вирусом (коронавирус - ИФ), который спасет бесчисленное количество жизней. Сегодняшнее мероприятие значительно расширит доступ к этому лечению", - сказал Трамп.

CNN отмечает, что ранее президент США обвинял медицинских чиновников в том, что они по политическим причинам отказываются выдать разрешение для экстренного использования лечение плазмой.

Несмотря на то, что есть информация об эффективности лечения COVID-19 плазмой уже переболевших коронавирусной инфекцией, полноценные клинические испытания не завершены. При этом, по данным FDA, в США уже более 70 тыс. пациентов получили лечение плазмой.