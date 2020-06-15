Таксист открыл стрельбу в сторону сотрудников ГИБДД в Москве

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве, задержан, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Мужчина - по предварительным данным, таксист - открыл огонь из травматического оружия в сторону сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте. Он задержан", - сказал собеседник агентства.

Ранены два человека. Сам стрелок тоже получил ранение при задержании.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что на место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководитель управления Андрей Стрижов.

Ранее источник сообщил агентству, что правоохранительные органы проверяют информацию о стрельбе в центре Москвы.