Из-за стрельбы в автоинспекторов в Москве возбуждено уголовное дело

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции возбуждено в Москве после перестрелки мужчины с автоинспекторами, сообщила в понедельник "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По предварительным данным следствия, днем 15 июня на дороге у жилых домов на Ленинском проспекте произошла стрельба, в результате которой пострадали сотрудники правоохранительных органов.

Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента, место происшествия осматривают следователи и криминалисты.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан. По словам собеседника "Интерфакса", помимо стрелка, ранены два человека.