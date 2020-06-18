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Внук бывшего хабаровского губернатора Ишаева арестован на 12 суток за пьяное ДТП

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы отправил под административный арест внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без водительских прав.

"Ишаев Игорь Дмитриевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Накануне в центре Москвы Ишаев, находясь за рулем Porsche Panamera, при развороте столкнулся с двумя автомобилями, движущимися по встречному направлению. Пострадавших в результате ДТП нет.

По данным полиции, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав.

Москва Хабаровский край Виктор Ишаев

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