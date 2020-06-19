Завершился капремонт павильона ВДНХ, где откроют парк "Союзмультфильма"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На ВДНХ в Москве завершен капитальный ремонт павильона "Семена", где откроется мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Были полностью отремонтированы фасад общей площадью 1450 кв. метров и кровля павильона, произведена замена 400 "квадратов" витражного остекления", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

По его словам, специалисты привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу в цокольной части здания, в которой растет ель. Их разрушенные железобетонные основания были восстановлены и заново облицованы базальтом

"Была создана вся необходимая инфраструктура для открытия мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Интерьерная отделка полностью соответствует духу высоких технологий, которые планируется использовать", - добавил заместитель мэра.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что здание павильона "Семена" на ВДНХ было построено в 1978 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. там добавили, что за годы эксплуатации трехэтажная постройка пришла в негодность: конструкции частично утратили прочность, штукатурка на стенах стала отслаиваться, износились инженерные системы.